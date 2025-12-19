Мария Захарова прокомментировала ситуацию с задержанием нефтяного судна "Маринера".

В Москве рассматривают угрозы со стороны Великобритании о перехвате судов как прямое нарушение морского права. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами в Москве на брифинге от 15 января сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат из внешнеполитического ведомства также упомянула о том, что возможность использования киевским режимом ракет производства Соединенного королевства приближает момент, когда Лондон будет объявлен стороной регионального конфликта со всеми вытекающими из этого последствиями.

Лондоне приступили к изучению вопроса об использовании национального закона о санкциях и закона об отмывании денег в качестве юридического основания для задействования ВС с целью задержания в открытом море судов, которые, в понимании Лондона, обходят установленные самими же западниками неправомерные односторонние ограничения. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что 7 января министерство по обороне Великобритании сообщило, что по просьбе вашингтонской администрации оказало помощь в захвате российского нефтяного танкера "Маринера", также известного как Bella 1. Инцидент зафиксирован в акватории Атлантического океана. Соединенное Королевство предоставило собственные авиационные базы для ВВС США, а также задействовало в операции разведывательные самолеты для отслеживания "Маринеры". Дополнительно власти из Лондона направили танкер Tideforce королевского вспомогательного флота для поддержки военнослужащих из Пентагона. Известно также, что британский министр по обороне Джон Хили в контексте противодействия некой российской "агрессии" объявил о разработке для нужд ВСУ новых высокоточных баллистических ракет Nightfall с дальностью поражения более 500 километров. Эти средства будут устойчивы к воздействию на них РЭБ.

МИД России призвал Лондон отказаться от эскалации напряженности и вернуться к уважительному и равноправному диалогу.

Захарова: ЕС отвлекает внимание населения от попыток США забрать Гренландию.

Фото и видео: МИД России