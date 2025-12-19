Захарова: Евросоюз открыто поддерживает попытки мятежа в Иране.

Чиновникам Европейского союза лучше сосредоточить свое внимание на Гренландии, нежели комментировать ситуацию с протестами в Иране. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница задала вопрос политическим элитам из коллективного Брюсселя о том, знают ли они, где территориально находится Гренландия, а где, хотя бы примерно, Иран. В Москве уточнили, что в последнем случае ближневосточная страна располагается в другой части света, нежели находится Европа. В связи с этим государство удалено от ЕС больше, чем датский остров.

Почему так много внимания уделяет ЕС Ирану и так мало внимания уделяет Гренландии?. Почему сейчас все свои усилия не сосредоточить на Гренландии? Вам не кажется, что ситуация в Иране для чиновников ЕС стала "спасительным поводом" для того, чтобы увести взгляды своего населения от того, что у них забирают остров, причем без референдума? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: никогда не был так очевиден демонтаж международно-правовых норм.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik