Захарова: никогда не был так очевиден демонтаж международно-правовых норм

В МИД России оценили протесты в Иране.

В Москве прокомментировали обещание Вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе помочь и поддержать протестующих в Иране. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства бъяснила аудитории программы о том, что от предыдущих аналогичных сценариев эта заключается в том, что никогда прежде это не делалось политиками так явно. По словам сотрудницы МИД РФ, в истории еще не фиксировался настолько очевидный демонтаж международно-правовых положений, норм и институтов.

Речь идет об абсолютно нелегальном, незаконном, я бы сказала, противозаконном давлении Запада, когда мы говорим о ситуации в Иране. Причем это давление включает в себя как политическое, так и практическое, то есть санкционное. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова припомнила Евросоюзу протесты "желтых жилетов" во Франции.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik