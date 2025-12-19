В МИД России напомнили о массовых беспорядках 2018-2019 годов во Франции.

В Москве прокомментировали поддержку Европейским союзом протестующих на территории Ирана, напомнив о ситуации, когда во Франции произошло восстание "желтых жилетов". Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства уточнила, что говорит о событиях, которые происходили в европейском регионе в период с 2018 по 2019 годы. В МИД РФ указали, что политическим элитам из европейского региона необходимо вспомнить собственные заявления о Крыме в 2014 году. Согласно информации от правоохранительных органов Франции, в массовых протестах по стране было подтверждено участие порядка 32 тысяч человек, но эти данные не остановили руководство Елисейского дворца от применения насилия по отношению к активистам. Речь идет об использовании полицией водометов, слезоточивого газа, травматического оружия.

Кто тогда осудил этот так называемый кровавый режим? – Их термин, который они так любят употреблять. Кто призвал Макрона соблюдать права человека.... Все было с точностью наоборот. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова предложила Европе "самозавестись" воспоминаниями о Крыме.

