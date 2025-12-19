В МИД России удивлены, что ЕС обращает внимание на проблемы в Иране, закрывая глаза заявления Трампа о Гренландии.

В Москве призвали Европейский союз собраться с духом и "самозавестись" на тему Гренландии и притязаний вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе на датский остров. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства указала, что на данный момент Гренландия остается частью единого западно-европейского пространства. При этом все свои усилия коллективный Брюссель сосредотачивает не на ней, а на Иране. Мария Захарова полагает, что Евросоюз делает вид, что не замечает попыток американских властей забрать у Европы территорию.

В МИД России уточнили, что в 2024 году руководитель политики безопасности и верховной дипломатии Кайя Каллас говорила, что Гренландия остается автономной территорией под контролем Копенгагена, а решение о любых изменениях территориального статуса будет зависеть от местного населения и граждан Дании.

А вот интересно, если любые изменения статуса остаются за гренландцами это применимо к другим частям света? Что там с корсиканцами? Ну, например, почему бы ЕС не сказать, что за крымчанами остается решение о любых изменениях. Почему так не сказали в 2014 году? Непонятно. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik