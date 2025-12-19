  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Захарова: британских политиков тянет в Киев, как злодеев на место преступления
Сегодня, 13:37
155
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Захарова: британских политиков тянет в Киев, как злодеев на место преступления

0 0

В МИД России оценили поездку министра обороны Великобритании на Украину.

Британских политических деятелей тянет в Киев, как на место преступления, однако после всех злодеяний этим людям поможет только раскаяние и покаяние. Соответствующее заявление журналистам радиостанции "Комсомольская правда" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница  прокомментировала СМИ новость о том, что министр по обороне из Соединенного королевства Джон Хили застрял на поездке, находясь в рабочей поездке на Украину.

Британских политиков тянет в Киев, как злодеев на место их преступления. Ничего ему уже не поможет, кроме чистосердечного раскаяния и смиренного покаяния

Мария Захарова, пресс-секретарь  МИД РФ

МИД РФ готовит официальное заявление в связи с агрессией США против Венесуэлы.

Фото: МИД России

Теги: великобритания, джон хили, мария захарова, мид
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии