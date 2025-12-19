МИД РФ готовит официальное заявление в связи с агрессией США против Венесуэлы

Ранее правительство Венесуэлы ранее заявило, что республика подверглась американской агрессии.

Министерство иностранных дел Российской Федерации в ближайшее время выступит с официальным заявлением по поводу военной агрессии Соединённых Штатов против Венесуэлы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с корреспондентом ТАСС.

В ближайшее время МИД сделает заявление в связи с агрессией США против Венесуэлы. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Поводом для подготовки заявления стали подтверждённые сообщения о том, что 3 января вооружённые силы США нанесли удары по ряду объектов на территории Венесуэлы, включая военные и гражданские цели.

Ранее Piter.TV сообщал, что известно об атаках США на объекты в Венесуэле.

Фото: МИД России