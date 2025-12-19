США нанесли военные удары по объектам в Венесуэле

Американская авиация атаковала военные базы и аэродромы, в стране закрыто воздушное пространство.

Вооружённые силы США нанесли серию ударов по военным объектам на территории Венесуэлы в ночь на 5 января. По данным местных источников, атаки начались около 02:00 по местному времени (09:00 мск).

Основные цели ударов, как пишет RT, военная база Форт-Тиуна, военный аэродром генералиссимуса Франсиско де Миранды, военно-морская база Ла-Гуайра в штате Варгас, остров Маргарита в Карибском море. Сообщается об атаке на дом министра обороны Венесуэлы. Над Венесуэлой полностью закрыто воздушное пространство. В районе аэропорта Игуэроте предположительно происходит вторичная детонация боеприпасов на складах. В Каракасе наблюдались американские военные вертолёты, а к президентской резиденции стягивается бронетехника.

Президент Николас Мадуро ввёл в стране чрезвычайное положение. Министр иностранных дел Венесуэлы назвал произошедшее "военной агрессией США с целью захвата нефти и полезных ископаемых" и заявил о праве на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН. Президент Колумбии Густаво Петро призвал ООН и Организацию американских государств срочно собраться на заседание. По данным американских журналистов, приказ об ударах отдал президент США Дональд Трамп.

Посол России в Каракасе сообщил, что российское посольство не пострадало, пишет ТАСС.

Ранее Piter.TV сообщал, что Трамп не заинтересован в "затяжной войне" с Венесуэлой.

Фото: YouTube / The White House