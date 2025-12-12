Кэролайн Ливитт указала, что США конфискуют нефть с танкера, которое было захвачено в Карибском бассейне.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе не заинтересована в продолжительном военном конфликте с Венесуэлой. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов от 11 декабря сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница ответил на вопрос местных СМИ о том, стоит ли ожидать начало ударов с воздуха по наземным целям в Венесуэле, а также может ли это процесс привести к полномасштабному военному вторжению Вооруженных сил США в эту латиноамериканскую страну. Корреспонденты сочли, что среди избирателей главы США такой региональный конфликт не является популярным.

Затяжная война определенно не в интересах этого президента, он очень четко дал это понять. Он хочет мира, а также хочет положить конец незаконному ввозу в США наркотиков, которые уносят жизни сотен тысяч американцев по всей стране. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что 10 декабря президент США подтвердил задержание нефтяного танкера у побережья Венесуэлы. Глава государства отметил, что Белы й дом планируют оставить нефть себе. Дополнительно Дональд Трамп заявил, что информация о владельце судна будет раскрыта мировой общественности. В пресс-службе Министерства иностранных дел Венесуэлы уточнили, что Каракас расценивает захват американской стороной нефтяного танкера в Карибском море как акт международного пиратства.

Фото и видео: Белый дом