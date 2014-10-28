Кэролайн Ливитт подтвердила сведения о том, что Киев передал Вашингтону собственный документ по мирному урегулированию.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп проинформирован о недавнем официальном ответе киевского режима на мирный план вашингтонской администрации по урегулированию регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов от 12 декабря сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Ранее лидер США объявил корреспондентам о том, что его коллега Владимир Зеленский - единственный представитель украинской стороны с Банковой улицы, которому не нравится предложенный Вашингтоном проект урегулирования кризисной ситуации.

Да, он осведомлен.... Он активно работает в отношении. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

США могут отправить представителей на встречу в Европу по Украине.

