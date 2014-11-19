Кэролайн Ливитт не знает, будут ли американцы присутствовать на мероприятии.

Вашингтонская администрация при презиленте-республиканце Дональде Трампе отправит американских представителей на рабочую встречу в Европу в выходные в том случае, если власти сочтут, что мирная сделка по урегулированию регионального конфликта между Киевом и Москвой достижима. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов от 12 декабря сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница

Его специальный посланник Уиткофф и его команда продолжают вести переговоры с обеими сторонами, буквально прямо сейчас, чтобы понять, есть ли реальная возможность подписания мирного соглашения. Если мы сочтем, что эти встречи заслуживают внимания со стороны представителей США в эти выходные, то мы отправим туда своих представителей. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Ранее западный новостной портал Axios со ссылкой на собственные источники сообщал, что высокопоставленные чиновники из США встретятся, как ожидается, в субботу, 13 декабря, в Париже с официальными представителями Украины, Франции, Германии и Великобритании. на данном мероприятии делегаты должны будут обсуждать план Трампа по разрешению украинского кризиса.

Белый дом: спецпосланник Трампа Уиткофф направляется в Россию.

Фото и видео: Белый дом