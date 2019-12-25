Белый дом: спецпосланник Трампа Уиткофф направляется в Россию

Пресс-секретарь вашингтонской администрации сообщила о рабочей поездке коллеги в Москву.

Спецпосланник американского президента-республиканца Дональда Трампа Стивен Уиткофф в настоящее время находится на пути в Россию. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов от 1 декабря сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница пояснил, что накануне были проведены переговоры с украинской делегацией во Флориде.

И, конечно, в настоящее время спецпосланник Уиткофф направляется в Россию. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Накануне пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил журналистам на регулярном телефонном брифинге, что встреча главы государства с высокопоставленным иностранным гостем из Вашингтона пройдет 2 декабря во второй половине дня. Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщала читателям, что Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер отправятся в Москву для продолжения двусторонних переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Белый дом заявил, что план по Украине должен получить согласие России.

Фото: Белый дом