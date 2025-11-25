Кэролайн Ливитт сообщила о том, что пункты плана ранее обсуждались как с Украиной, так и Россией.

В вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе прекрасно понимают, что мирный план по урегулированию регионального конфликта на Украине должен получить согласие российских властей. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов от 24 ноября сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница пояснила СМИ, что лидер Белого дома сейчас заслуживает большего признания за те усилия, которые он прилагает по разрешению кризисной ситуации между Киевом и Москвой.

Мы считаем, что находимся в очень хорошей позиции. Конечно, нам нужно убедиться, что все эти пункты согласованы. И, конечно же, нам предстоит добиться того, чтобы другая сторона в этой войне — Россия — также согласилась с ними. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме рассказали, почему Трамп обозвал журналистку свинкой.

Фото и видео: YouTube / Associated Press