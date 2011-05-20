Глава МИД Бельгии раскритиковал премьера за призыв начать диалог с Россией

Максим Прево считает, что восстанавливать импорт нефти из России нельзя даже в связи с топливным кризисом на мировом рынке.

Вице-премьер и глава внешнеполитической службы Бельгии Максим Прево резко раскритиковал слова премьер-министра королевства Барта Де Вевера за идею нормализовать отношения с Россией. Европейский дипломат заметил, что этот процесс невозможен до того момента, пока Москва не допустит страны Европейского союза к мирным переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Свою позицию глава МИД из Брюсселя изложил в распространенном в воскресенье заявлении для западных СМИ. По оценке эксперта, позиция Де Вевера "подрывает евросолидарность". Он добавил, что именно Россия сейчас препятствует вовлечению ЕС в переговоры по Украине.

Напомним, что такое высказывание второго лица в бельгийском национальном правительстве стало ответом на опубликованное в субботу, 14 марта, интервью Де Вевера местной газете Echo ("Эко"), в котором иностранный чиновник из Брюсселя высказался за нормализацию отношений с Москвой ради получения российских энергетических ресурсов. Глава кабинета министров объяснил свой призыв тем, что региональное сообщество сейчас не может одолеть российское руководство без "100-процентной поддержки США". При этом вашингтонская администрация "не полностью на стороне Украины", а также зачастую занимает позицию "ближе к российской". По мнению Де Вевера, у Европы остался единственный путь, то есть заключить сделку с Кремлем.

