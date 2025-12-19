  1. Главная
Фон дер Ляйен указала на несовершенство Евросоюза
Сегодня, 9:03
По ее словам, Евросоюз возник на почве конфликта.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне критики США указала на несовершенство Евросоюза. Ее слова приводит "РИА Новости".

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз возник на почве конфликта. По ее словам, организация не идеальна, но является "бещанием того, что сотрудничество берет верх над конфронтацией".

Эти принципы применимы не только к нашему Европейскому союзу, но и к Гренландии.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии

Напомним, 5 декабря Белый дом представил новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону.

Ранее премьер Бельгии сравнил идею изъятия активов РФ с "Титаником".

Фото: pxhere.com

