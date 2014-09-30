Премьер Бельгии сравнил идею изъятия активов РФ с "Титаником"

Барт де Вевер объяснил решение, принятое на саммите ЕС в Брюсселе.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сравнил идею экспроприации замороженных в Европе суверенных российских активов с лайнером "Титаник". Соответствующее заявление европейский политик из Брюсселя сделал журналистам по завершении второго дня зимнего саммита ЕС. Он публично отреагировал на критические оценки официальной позиции властей Бельгии, которые ранее поддержали бессрочную заморозку российских активов, находящихся в своей юрисдикции. При этом страна смогла заблокировать их экспроприацию для финансирования Украины.

Это решение было очень сложным, техническим, рискованным, опасным, оно было почти как "Титаник". Евросоюз не имеет ни малейшего намерения отдавать Путину российские активы. Барт де Вевер, премьер-министр Бельгии

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила СМИ о том, что для возвращения Москве российских активов, замороженных на территории регионального сообщества, теперь потребуется специальное решение саммита Евросоюза. За постановление должны отдать голоса в квалифицированном большинстве стран-членов ЕС. Иностранка объявила, что Европейский союз не намерен возвращать блокированные активы российскому руководству в том случае, если страна не заплатит репарации Украине.

Премьер Бельгии обеспокоен, что изъятие активов России вызовет контрмеры.

Фото: YouTube / EU Debates | eudebates.tv