Премьер Бельгии обеспокоен, что изъятие активов России вызовет контрмеры
Сегодня, 11:41
Барт де Вевер считает, что России помогут ответить на изъятие активов КНР и Южная Африка.

Репарационный кредит для киевского режима, выданный Европейским союзом на основе российских замороженных активов  будет нести в себе немало финансовых и экономических рисков. Соответствующее заявление сделал в преддверии саммита ЕС бельгийский премьер-министр Барт де Вевер. Иностранный чиновник выступил в местном парламенте на заседании от 18 декабря. По мнению западного представителя, международные союзники Москвы, такие как Китай и ЮАР, могут присоединиться к ответным юридическим мерам Кремля в качестве реакции на изъятие российских замороженных активов в региональном сообществе. По словам де Вевера, на данном этапе предлагаемые Еврокомиссией гарантии Брюсселю по вопросу покрытия рисков все еще остаются недостаточными. По его словам, покрытие должно быть всеобъемлющим и покрывать судебные и арбитражные разбирательства.

Эта история несет немало финансовых и экономических рисков... Не исключено, что будут предприняты юридические действия против Бельгии или других финансовых институтов, участвующих в операциях, в других странах... 

Барт де Вевер, премьер-министр Бельгии

FT: Бельгия считает, что быстрое использование активов РФ навредит мирному плану.

