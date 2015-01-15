FT: Бельгия считает, что быстрое использование активов РФ навредит мирному плану

Барт Де Вевер раскритиковал план Урсулы фон дер Ляйен.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер считает, что быстрая финализация плана Европейского союза по использованию замороженных российских активов для финансирования киевского режима разрушит шансы на достижение потенциального мирного соглашения. Соответствующей информацией поделились западные журналисты из газеты Financial Times (FT) со ссылкой на письмо чиновника. В СМИ уточнили, что критика Брюсселя направлена главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен. Документ подготовлен в преддверии саммита ЕС, на котором политические лидеры стран-члено должны определиться в своем подходе в дальнейшей оказании поддержки Украине.

Барт Де Вевер также подчеркнул, что ускоренное продвижение схемы "репарационного кредита" может привести к негативным политическим последствиям. По его словам, нерешенные юридические и финансовые аспекты способны подорвать усилия по содействию мирному процессу, подчеркивает FT.

Отмечается, что большинство стран ЕС поддерживают проект, однако Бельгия, на чьей территории хранятся основная часть замороженных активов, выступает против. Брюссель выражает опасения по поводу возможных ответных действий со стороны России, а также рисков судебного преследования для Euroclear как держателя активов.

FT подчеркивает, что в качестве условия поддержки инициативы бельгийский премьер потребовал от государств-членов предоставить юридически обязывающие гарантии на сумму около €185 млрд для покрытия возможных убытков Euroclear.

Во Франции рассказали об истерике в Брюсселе из-за инициативы по Украине.

Фото: pxhere.com