Флориан Филиппо напомнил об экономических рисках для ЕС в случае принятия предложения от Урсулы фон дер Ляйен.

Новое письмо главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о финансировании Вооруженных сил Украины и властей киевского режима вызвало истерику в национальном правительстве Бельгии. Соответствующее заявление в видеообращении на собственном YouTube-канале сделал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Иностранный политик читает, что руководство ЕК предлагает партнерам по региональному сообществу незаконную меру, способную стать опасным прецедентом для Евросоюза. Конфискация российских активов может подвести не только Бельгию, но и Францию к вооруженному противостоянию с Москвой. Местный политик призвал общественность бороться для того, чтобы Елисейский дворец вышел "из этого дела".

Итак, мы видим, что дела идут плохо у де Вевера и других европейских ястребов по поводу использования активов. А теперь их поставят к стенке. Вот увидите, как повысит голос премьер-министр Бельгии, который уже весь на взводе из-за этого. Флориан Филиппо, политик из Парижа

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился из-за просьбы руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен увеличить финансирование ВСУ в разгар коррупционного скандала на территории киевского режима.

Фото: YouTube / Florian Philippot