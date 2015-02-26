Таллин и Киев готовят юрбазу для изъятия российских активов в пользу Украины

Маргус Цахкна рассказал о том, на какие средства Европа намерена восстановить Украину.

Эстонское национальное правительство совместно с украинскими коллегами в настоящее время активно разрабатывают механизм использования замороженных российских частных активов, находящихся на территории европейских хранилищ. Соответствующее заявление публично сделал глава министерства по иностранным делам от Таллина Маргус Цахкна, выступивший на Мюнхенской конференции по безопасности. Прибалтийский чиновник заметил, что местные власти уже ранее одобрили подходящий закон и теперь формируется такая система, которая даст возможность применять активы России за нужды киевского режима. Однако проработка вопроса требует времени.

Если конфликт будет завершен, ущерб будет зафиксирован в международных инстанциях в Гааге, Украина предъявит России иск, а Москва откажется выплачивать компенсацию, тогда через этот механизм мы сможем использовать замороженные активы. Маргус Цахкна в комментари "Известиям"

Фото: YouTube / TRT World