Эстония вышла в лидеры по росту инфляции в Европе. Об этом сообщает ERR со ссылкой на предварительные данные статистической службы Евросоюза Eurostat.
По данным аналитиков, годовая инфляция в Эстонии в декабре 2025 года составила 3,7%. Это второй по величине показатель в еврозоне. Выше инфляция зафиксирована только в Словакии. За указанный период показатель составил 3,9%. Самый низкий показатель зафиксировали у Франции (0,4%).
Также сообщается, что в январе нынешнего года средний уровень инфляции в еврозоне снизился до 1,7%. Эстония осталась на втором месте по величине показателя.
Ранее мы сообщали, что глава МИД Эстонии призвал лидеров ЕС перестать ныть.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все