Эстония вышла в лидеры по росту инфляции в Европе. Об этом сообщает ERR со ссылкой на предварительные данные статистической службы Евросоюза Eurostat.

По данным аналитиков, годовая инфляция в Эстонии в декабре 2025 года составила 3,7%. Это второй по величине показатель в еврозоне. Выше инфляция зафиксирована только в Словакии. За указанный период показатель составил 3,9%. Самый низкий показатель зафиксировали у Франции (0,4%).

Также сообщается, что в январе нынешнего года средний уровень инфляции в еврозоне снизился до 1,7%. Эстония осталась на втором месте по величине показателя.

Фото: Pixabay.com