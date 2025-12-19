Глава МИД Эстонии призвал лидеров ЕС перестать ныть

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал лидеров стран Евросоюза перестать ныть. Об этом он заявил в разговоре с Politico.
По словам главы эстонской дипломатии, страны ЕС должны держаться вместе и принимать решения. Цахкна отметил, что у ЕВропы есть много рычагов воздействия. Он также отметил, что если Европа почувствует силу, то у нее будет действительно твердая позиция.
Нам просто нужно держаться вместе и принимать решения... вместо того, чтобы ныть и жаловаться, нам нужно понять, что благодаря силе у Европы действительно будет позиция.
Маргус Цахкна, глава МИД Эстонии
В СМИ появилась информация, что разногласия между руководством стран объединения появились из-за стремления зависимости Европы от Вашингтона на фоне угроз президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии.
Ранее МИД Финляндии назвал Россию хронической угрозой для Евросоюза.
Фото: Pixabay.com
