Глава МИД Эстонии призвал лидеров ЕС перестать ныть

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал лидеров стран Евросоюза перестать ныть. Об этом он заявил в разговоре с Politico.

По словам главы эстонской дипломатии, страны ЕС должны держаться вместе и принимать решения. Цахкна отметил, что у ЕВропы есть много рычагов воздействия. Он также отметил, что если Европа почувствует силу, то у нее будет действительно твердая позиция.

Нам просто нужно держаться вместе и принимать решения... вместо того, чтобы ныть и жаловаться, нам нужно понять, что благодаря силе у Европы действительно будет позиция. Маргус Цахкна, глава МИД Эстонии

В СМИ появилась информация, что разногласия между руководством стран объединения появились из-за стремления зависимости Европы от Вашингтона на фоне угроз президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии.

Ранее МИД Финляндии назвал Россию хронической угрозой для Евросоюза.

Фото: Pixabay.com