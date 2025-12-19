Глава МИД Финляндии Элина Валтонен назвала Россию хронической угрозой для Евросоюза. Об этом она написала в своем аккаунте в социальной сети X.
Валтонен поприветствовала приезд главы Еврокомиссии Каи Каллас в Финляндию. На встрече с ней глава МИД обсудила объединение Европы против так называемой "давней угрозы", которую Россия якобы представляет для их безопасности. Она подчеркнула, что страны Европы возьмут на себя больше ответственности в данном вопросе.
Евросоюз и Хельсинки будут оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется. Европа возьмет на себя больше ответственности за свою безопасность.
Элина Валтонен, глава МИД Финляндии
Ранее Володин рекомендовал Каллас обратиться к врачу после слов о нападении России.
