МИД Финляндии назвал Россию хронической угрозой для Евросоюза

По словам главы ведомства, страны Европы возьмут на себя больше ответственности в данном вопросе.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен назвала Россию хронической угрозой для Евросоюза. Об этом она написала в своем аккаунте в социальной сети X.

Валтонен поприветствовала приезд главы Еврокомиссии Каи Каллас в Финляндию. На встрече с ней глава МИД обсудила объединение Европы против так называемой "давней угрозы", которую Россия якобы представляет для их безопасности. Она подчеркнула, что страны Европы возьмут на себя больше ответственности в данном вопросе.

Евросоюз и Хельсинки будут оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется. Европа возьмет на себя больше ответственности за свою безопасность. Элина Валтонен, глава МИД Финляндии

Ранее Володин рекомендовал Каллас обратиться к врачу после слов о нападении России.

Фото: pxhere.com