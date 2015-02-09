Барт Де Вевер указал на желание ЕС "отстранить" премьер-министра Венгрии от должности.

Премьер Бельгии Барт Де Вевер признал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен крайне заинтересована в смещении правящего режима при премьер-министре в Венгрии Виктора Орбана на местных парламентских выборах, запланированных в стране на 12 апреля. Соответствующее заявление иностранный чиновник из Брюсселя сделал в комментарии западным журналистам во время своего прибытия на саммит ЕС. Известно, что ключевой темой сегодняшнего мероприятия стает вопрос о снятии права вета Будапешта и Братиславы по финансированию боевых действий на Украине на период с 2026 по 2027 годы.

Госпожа фон дер Ляйен говорила об этой ситуации на последней встрече коалиции желающих по Украине. Она сказала всем, что у нее в кармане есть решение для возобновления финансирования войны на Украине и ЕС скоро сможет его принять Возможно, это будет сложно сделать до выборов в Венгрии... Барт Де Вевер, премьер-министр Бельгии

Напомним, что Будапешт и Братислава заблокировали финансирование для киевского режима на сумму в 90 миллиардов евро и утверждение 20-го пакета санкций ЕС против России после того, как Европейская комиссия в течение месяца не предпринимала никаких усилий для возобновления поставок в эти страны российской нефти по трубопроводу "Дружба". Ранее такой транзит был заблокирован украинскими властями с 27 января. Оба государства-члена регионального сообщества требуют немедленного возобновления поставок. Они открыто назвали ложью слова чиновников с Банковой ул цы о том, что нефтепровод якобы был поврежден из-за российских ракетных ударов.

