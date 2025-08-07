На набережной реки Карповки приводят в порядок ограждения
Сегодня, 15:15
Большая часть работ уже выполнена.

Набережную реки Карповки готовят к лету. Сейчас рабочие обновляют краску на ограждениях. Большая часть уже готова. Об этом сообщает корреспондент Piter.tv. 

Работы ведутся в Петроградском районе рядом с Петропавловской улицей. Отметим, что к 2030 году в порядок приведут 70 километров береговой линии Петербурга. Об этом ранее говорил губернатор Александр Беглов во время своего выступления в парламенте. По его словам, город планомерно движется к этой цели, чтобы обеспечить жителям доступ к воде. 

Ранее стало известно, что в этом году отремонтируют 50 тыс. квадратных метров набережных и переправ города. Так, в планах обновить два моста – Александра Невского и Литейный. 

