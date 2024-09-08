На Карповке представили новый пассажирский теплоход "Юстиция"

На реке Карповке в Петербурге представили однопалубный пассажирский теплоход "Юстиция". Об этом сообщили в городском комитете по транспорту 7 августа.
Судно вмещает до 100 человек и может быть переведено на работу на электрических двигателях. Построили теплоход на верфях Ленобласти.
Кроме того, открылся причал – первый на Карповке и 143-й в Петербурге. Его будет использовать ООО "Теплоход СПб".
Судоходная компания также запустила новые водные маршруты по Карповке. В том числе, "Утренняя Карповка", "Водное такси", Зеленый маршрут по островной части Петербурга.
Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга
Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга
