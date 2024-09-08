На Карповке представили новый пассажирский теплоход "Юстиция"

Кроме того, открылся причал – первый на реке и 143-й в Петербурге.

На реке Карповке в Петербурге представили однопалубный пассажирский теплоход "Юстиция". Об этом сообщили в городском комитете по транспорту 7 августа.

Судно вмещает до 100 человек и может быть переведено на работу на электрических двигателях. Построили теплоход на верфях Ленобласти.

Кроме того, открылся причал – первый на Карповке и 143-й в Петербурге. Его будет использовать ООО "Теплоход СПб".

Судоходная компания также запустила новые водные маршруты по Карповке. В том числе, "Утренняя Карповка", "Водное такси", Зеленый маршрут по островной части Петербурга. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга