Спущен на воду скоростной пассажирский катамаран "Форт Шанец" в Петербурге

Катамаран будет курсировать между центром города и "Островом фортов", судно рассчитано почти на 200 человек.

В Петербурге завершено изготовление катамаранов серии "Котлин" для путешествий в Кронштадт. "Форт Шанец" был спущен на воду на Средне-Невском судостроительном заводе 29 июля, рассказали в Смольном.

Катамаран будет курсировать между центром города и "Островом фортов", судно рассчитано почти на 200 человек. Серия из шести катамаранов проекта "Котлин" создана в рамках государственной программы по обновлению пассажирского флота страны. Первая пара – "Форт Кроншлот" и "Форт Петр I" – вышли на линию в 2023 году, "Форт Александр I" и "Форт Тотлебен" – в 2024 году, а "Форт Обручев" заработал в этом году.

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Фото: пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга (носит иллюстративный характер)