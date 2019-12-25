Катамаран "Габион" готов к навигации в Финском заливе

Судно, построенное на Средне-Невском заводе, сможет проходить по сложным фарватерам Финского залива, недоступным для обычных речных судов.

В Санкт-Петербурге состоялся спуск на воду нового экскурсионного катамарана под названием "Габион". Судно было построено на Средне-Невском судостроительном заводе и станет третьим в серии проекта "Соммерс". Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре катамарана, которые будут использоваться для пассажирских перевозок в акватории Кронштадта.

Конструкция судна разработана с учетом специфики Финского залива, включая сложные участки фарватера в районе форта "Кроншлот", где обычные речные суда не могут пройти.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков отметил, что в ближайшее время "Габион" начнет перевозить туристов по водным маршрутам города.

Ранее сообщалось, что транспорт Петербурга перевез 874 миллиона человек за полгода.

Фото: телеграм канал Кирилла Полякова