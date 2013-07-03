Бизнес требует оценки экономических последствий перекрытий центра Петербурга

Найти ответственного за перекрытие центра города в выходные пока не удалось. В Смольном отсылают к ГУВД, а в полиции говорят, что не имеют таких полномочий и брать ответственность не собираются.

За последние недели из-за перекрытия центра Петербурга в выходные бизнес понес заметные убытки, однако кому именно можно адресовать претензии пока неясно. Смольный и ГУВД отмечают, что не несут ответственности за перегороженный 6 февраля центр города. Об этом сообщила "Фонтанка".

Рестораторы Северной столицы рассказали, что лишились выручки от 10% до 50%, а кто-то не досчитался и 95% дневной выручки. Выручка заведений на Невском проспекте, Большой и Малой Морской стремилась к нулю, потому как большинство ресторанов в центре города делают половину недельной выручки именно в выходные.

Всех достаточно сильно запугали, в том числе физической расправой. Страшно идти по улице, потому что тебя могут связать, избить, арестовать оценил ситуацию предприниматель Александр Романенко.

Кроме того, некоторым заведениям даже не удалось открыться: половина штата сотрудников попросту не смогла пробраться на работу.

На 14 и 23 февраля много бронирований. Если ситуация этой субботы повторится, будет катастрофа сообщила ладелец туроператора "Арт-Тревел" Мария Ушакова.

Бизнесмен Романенко отметил, что рестораторы и владельцы бизнеса по большей части расстроились из-за того, что их не предупредили об ограничениях в выходные.

Нас справедливо волнует вопрос, какие компенсации планирует городское правительство для бизнеса, который третьи выходные подряд не имеет возможности принимать гостей (а на выходные приходится основная часть выручки), — и все это после тяжелейшего года, больше половины которого мы были либо закрыты, либо ограничены в работе заметили в "Союзе улицы Рубинштейна".

Рестораторы отмечают, что судиться с кем-то, учитывая, что никто не собирается брать ответственность, просто бессмысленная трата нервов, времени и денег.

Ранее мы писали, что центр Петербурга снова перекрыли снегоуборочными и полицейскими машинами.

Фото: Piter.TV