Центр Петербурга снова перекрыли снегоуборочными и полицейскими машинами

Власти и правоохранители готовятся к возможным новым акциям протеста.

Около полудня в субботу, 6 февраля, центр Петербурга снова стал недоступным для проезда: главные дороги центра перекрыли снегоуборочные машины и полиция. Власти и правоохранители подготовились к возможным новым несогласованным акциям протеста, как это происходило 23 и 31 января.

По информации "Фонтанки", в Смольном накануне издали распоряжение со списком дорог, подлежащих к перекрытию. Согласно тому же документу, на парковки в центре вышли и машины для уборки снега. Несмотря на то, что массовых призывов выходить на несанкционированные акции в соцсетях не звучало, власти готовятся к новым протестам. Станцию метро "Невский проспект" уже распорядились закрыть для входа и выхода.

Вот так сейчас выглядит центр города согласно данным Яндекс.Карты:

Фото: Telegram / Протестный Петербург; скрин Яндекс.Карты