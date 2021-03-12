Съемки кино перекроют улицы Петербурга с 5 августа

Планируется создание фильмов "Все ок" и "Столыпин".

В Комитете по транспорту сообщили о перекрытии нескольких улиц в центре и на Васильевском острове с 5 августа из-за съемок кино.

Так, фильм "Все ок" прекратит движение транспорта 5 августа с 12:00 до 20:00 на Караванной улице от Инженерной улицы до Итальянской улицы, Итальянской от набережной Фонтанки до Караванной и Манежной площади от Караванной до Кленовой улицы. С 00:00 до 20:00 не получится припарковаться на участке Караванной от Инженерной до Итальянской, Манежной площади от Караванной до Кленовой и на четной стороне Кленовой от Манежной площади до Инженерной.

На Васильевском острове с 5 по 7 августа планируются съемки картины "Столыпин". Движение будет перекрытым 6 августа с 07:00 до 09:00 7 августа по Академическому и Днепропетровскому переулкам. Закроют 8-ю и 9-ю линии В. О. с 12:00 6 августа до 01:00 7 августа от набережной Лейтенанта Шмидта до Кадетского переулка; 6-ю и 7-ю линии В. О. от Бугского переулка до набережной Лейтенанта Шмидта; 4-ю и 5-ю линии В. О. от дома 2/19 по 5-й линии В. О. до Бугского переулка.

Кроме того, будет действовать запрет на парковку с 00:00 5 августа до 23:59 6 августа на 8-й линии В. О. от набережной Лейтенанта Шмидта до Большого проспекта В. О., 7-й линии В. О. от Днепропетровского переулка до набережной Лейтенанта Шмидта, 6-й линии В. О. от дома 10 по Академическому переулку до Бугского переулка, 4-й и 5-й линии В. О. от дома 2/19 по 5-й линии В. О. до Бугского переулка.

Ранее мы рассказывали о том, что с пятницы движение транспорта ограничат в четырех районах Петербурга.

Фото: Piter.TV