С пятницы движение транспорта ограничат в четырёх районах Петербурга

Речь ид1т об Адмиралтейском, Невском, Центральном и Пушкинском районах.

Движение транспорта будет ограничено в четырёх районах Северной столицы с 4 августа. Об этом информирует пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Так, в Адмиралтейском районе до 19 ноября продлится установка временных ограждений у дома №47 на Большой Морской улице. До 16 октября невозможно будет проехать по участку улицы Дыбенко у Товарищеского проспекта: там будут реконструировать инженерные сети.

До 23 августа в Пушкинском районе на Софийской улице пройдут ремонтные работы, которые ограничат участок от улицы Труда до КАД. Наконец, в Центральном районе по такой же причине временно недоступна станет проезжая часть Кленовой улицы в направлении от Замковой улицы к Манежной площади.

Ранее мы сообщили о том, что в 15 районах Петербурга перекрыли и ограничили движение с 31 июля и 1 августа.

Фото: Piter.TV