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Вестибюли станции "Невский проспект" закроются в час дня в субботу
Сегодня, 12:30
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Вестибюли станции "Невский проспект" закроются в час дня в субботу

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Станция будет недоступна для входа и выхода.

В 13.00 в субботу, 6 февраля, вестибюли станции "Невский проспект" закроются для пассажиров на вход и выход. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале петербургского комитета по транспорту.

Отмечается, что станцию закроют по требованию ГУ МВД, в пресс-службе подземки закрытие "Невского проспекта" назвали "обеспечением безопасности пассажирских перевозок". До которого часа будет действовать ограничение, не уточняется.

Метрополитен: По требованию ГУ МВД в 13:00 вестибюли станции "Невский проспект" закроются для входа и выхода пассажиров.

комитет по транспорту

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Фото: Piter.TV

Теги: метро, невский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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