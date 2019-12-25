Вестибюли станции "Невский проспект" закроются в час дня в субботу

В 13.00 в субботу, 6 февраля, вестибюли станции "Невский проспект" закроются для пассажиров на вход и выход. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале петербургского комитета по транспорту.
Отмечается, что станцию закроют по требованию ГУ МВД, в пресс-службе подземки закрытие "Невского проспекта" назвали "обеспечением безопасности пассажирских перевозок". До которого часа будет действовать ограничение, не уточняется.
Метрополитен: По требованию ГУ МВД в 13:00 вестибюли станции "Невский проспект" закроются для входа и выхода пассажиров.
комитет по транспорту
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Фото: Piter.TV
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