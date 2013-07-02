Что известно о возбужденных уголовных делах в Петербурге после митинга 31 января

По итогам акции возбудили три уголовных дела.

По итогам несанкционированного митинга 31 января в Санкт-Петербурге следователи возбудили три уголовных дела о нападениях на сотрудников и о повреждении объекта культурного наследия. Piter.tv собрал все, что известно на сегодняшний день. Два уголовных дела заведены по части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

По факту нападения протестующего на сотрудника ОМОНа

Первым возбудили дело на основе инцидента, который произошел на Пионерской площади. По версии следствия, мужчина дважды ударил по шлемам сотрудников Росгвардии, которые работали на протестной акции. Ленинский районный суд Петербурга отправил в СИЗО Евгения Туганкова, задержанного во время протестной акции 31 января. Под стражей он пробудет до 30 марта этого года.

Ранее Piter.tv публиковал видео этого случая.

По факту нападения на силовика на Сенной площади

Вторым уголовным делом стал инцидент, произошедший на Сенной площади. По предварительной информации, несколько агрессивно настроенных участников толкали сотрудников силовых структур, из-за чего один из силовиков направил на митингующего табельное оружие. После этого, 1 февраля, нападавший был задержан, им оказался 32-летний уроженец Архангельска. Мужчина извинился и сказал, что "сделал лишнее". Видео, где мужичина приносит извинения, Piter.tv опубликовал ранее.

Отметим, что накануне ГУ МВД РФ по Петербургу и области заявило, что действия полицейского были обоснованы и законны.

Напомним, что по ч.1 ст. 318 задержанным грозит до 5 лет лишения свободы за "применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

Повреждение объекта культурного наследия

Еще одно уголовное дело возбудили по части 1 статьи 243 УК ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия").

В воскресенье, 31 января, неизвестный повредил гипсовую скульптуру "Апостола Петра", которая находится в нише фасада колокольни "Церковь Воздвижения Креста Господня" на Лиговском проспекте.

По данным ГУ МВД РФ по Петербургу и области, гипсовый апостол лишился руки, материальный ущерб скульптуры составил более 5 000 рублей. На сегодняшний день личность злоумышленника не установлена так же, как и обстоятельства произошедшего. Напомним, объект включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Piter.tv ранее подводил итог, сколько уголовных дел было возбуждено после митинга 23 января.

В объединенной пресс-службе судов поделились статистикой по решениям, вынесенным после прошедших несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23, 31 января и 2 февраля.

В суды поступило 1 403 дела, судьи успели рассмотреть 1 113. Отмечается, что арестовано 353 человека, штраф выплатят – 624, а к обязательным работам присудили 2 горожанам. 11 дел было прекращено, а 123 возвращено на рассмотрение.

По численности поступивших материалов дел от 31 января лидируют Калининский район – 167, Выборгский район – 130, Красногвардейский – 129, а также Пушкинский – 95. Судя по предоставленной статистике, мировые судьи возвратили 39 дел – все, что поступили.

Фото: Piter.tv, Объединенная пресс-служба судов Петербурга, пресс-служба СУ СК РФ по Петербургу

Текст: Дарья Ромасюк / Piter.tv