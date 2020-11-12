В МВД сообщили, что полицейский с табельным оружием в Петербурге действовал обоснованно

Сотрудник полиции пригрозил протестующим пистолетом.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области сообщили о том, что действия сотрудника полиции с табельным оружием на Сенной площади были обоснованы и законны. Об этом узнал "78.ru".

Напомним, полицейский пригрозил протестующим пистолетом, но не выстрелил из него.

В Главе отметили, что действия правоохранители предшествовали агрессивные противоправные действия со стороны горожан, которые создали очевидную угрозу здоровья сотрудника МВД. После того, как он достал табельное оружие, нападения прекратились.

СК по Петербургу возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти (ч.1. ст. 318 УК РФ)

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