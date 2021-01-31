"Фонтанка": полицейский пригрозил пистолетом протестующим в центре Петербурга

Появилось видео инцидента, который произошел во время несанкционированной протестной акции в центре города.

В Петербурге продолжаются столкновения между участниками несанкционированного протеста и сотрудниками силовых структур. Один из наиболее жестких инцидентов произошел днем на Сенной площади. Здесь во время очередной потасовки между полицией и протестующими толпа стала теснить силовиков. В дело пошли снежки, толчки и даже пинки, один из полицейских оказался на земле и лишился головного убора. Когда полицейский смог поймать равновесие, он достал табельное оружие и стал угрожать им окружающим. Об этом пишет "Фонтанка". Издание публикует кадры инцидента.

Судя по кадрам, табельный пистолет и рука на затворе охладили пыл протестующих, но лишь ненадолго. Через несколько мгновений они продолжили наступать. Ошарашенный полицейский опустил оружие, успел надеть на голову шапку и защитную маску на лицо. Отступление офицеров вглубь улицы сопровождалось криками "Уходи" и градом снежков.

Видео: Фонтанка