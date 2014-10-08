В Красноярском крае полицейским пришлось применить оружие для остановки иномарки без номерных знаков

Машиной управлял мужчина без водительских прав.

На территории Красноярского края российским правоохранительным органам пришлось применить табельное оружие для остановки иномарки без номерных знаков. Известно, что сотрудники регионального управления Госавтоинспекции, находясь на маршруте патрулирования заметили тонированный автомобиль, на котором отсутствовали регистрационные знаки. Полицейские потребовали от водителя остановить транспортное средство, однако тот проигнорировал законное указание полицейских. Шофер продолжил движение и попытался скрыться с места инцидента.

Нарядом ДПС началось преследование. Нарушитель стал увеличивать скорость и препятствовать обгону, а также выезжал на встречную полосу, тем самым создавая угрозу. пресс-служба МВД РФ по региону

Инспекторы сначала произвели предупредительный выстрел в воздух, а затем открыли прицельный огонь по заднему колесу автомобиля. После получения механического повреждения машина остановилась. Установлено, что за рулем иномарки находился 27-летний житель Ермаковского района. Ранее мужчина никогда не получал водительского удостоверения. Минусинский районная судебная инстанция назначила правонарушителю наказание в виде административного ареста на двое суток. Дополнительно, за три выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, водителю предстоит оплатить штрафы в размере 15 тысяч рублей.

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Фото и видео: МВД Медиа