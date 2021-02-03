В Петербурге на протестах в поддержку Навального в ночь со 2 на 3 февраля задержали 248 человек

Протесты начались после того, как суд заменил условный срок Навальному на реальный. В колонии общего режима он должен провести 2 года и 8 месяцев.

В Москве и Петербурге вечером 2 февраля – ночью 3 февраля прошли протесты в поддержку Алексея Навального, которому суд заменил условный срок на реальный. В колонии общего режима по делу "Ив Роше" он должен провести 2 года и 8 месяцев. После вынесения приговора Фонд борьбы с коррупцией (ФБК признан Минюстом иностранным агентом) призвал сторонников оппозиционера выходить на протесты – на Манежную площадь в Москве и Невский проспект в Петербурге. При этом ещё до начала несогласованных акций в Петербурге на Дворцовой площади и у центральных станций метро собрали силовиков, выставили ограждения.

По предварительным данным ОВД-Инфо в Петербурге со 2 на 3 феврале задержали 248 человек.

Акции в ночь со 2 на 3 февраля запомнятся довольно жёсткими столкновениями и насилием со стороны силовиков, что вызвало волну обсуждений в соцсетях. Например, в Петербурге сотрудники правоохранительных органов применили к протестующим электрошокеры. Также в центре Петербурга жестко задержали девушку, кричавшую "Мы здесь власть!". Как пишет "ОВД-инфо", в Северной столице также забирали случайных прохожих, которые пытались пройти на закрытые станции метро. В 23:25 закрыли на вход и выход станции "Площадь Восстания" и " Маяковскую". Пересадка между станциями также была закрыта. Людей сгоняли в автозаки, а тем, кто отказывался или оказывал сопротивление, угрожали электрошокером. Станции метро открылись только в 00:23.

Другими запоминающимися кадрами стало задержание в Петебурге пары с собаками. На фото попало, как питомцы вместе с хозяевами оказались в автозаке.

До митингов 2-3 февраля россияне выходили на несанкционированные акции в поддержку Навального 23 и 31 января. На акции 31 января в Петербурге был задержан рэпер Оксимирон, который впрочем в скором времени был отпущен. Несмотря на задержание, Оксимирон вышел на протестную акцию и 2 февраля, также среди толпы был замечен Слава КПСС (Гнойный).

Фото и видео: Telegram/ Протестный Петербург; Telegram/ Бумага

Фото: Telegram/ Ротонда