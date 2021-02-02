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Вчера, 23:02
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smirenny
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На Невском проспекте начались первые задержания

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Приговор оппозиционеру Алексею Навальному огласили вечером во вторник, 2 февраля.

Вечером во вторник, 2 февраля, после оглашения приговора оппозиционеру Алексею Навальному, на центральную улицу Петербурга начали выходить люди, сообщают telegram-каналы. 

Около одиннадцати часов вечера начались первые задержания. Очевидцы делятся фотографиями и видео обстановки в городе: машины гудят, Дворцовая площадь перекрыта, по всему периметру Невского проспекта стоят ограждения. 

Ранее мы писали, что Захарова назвала реакцию Запада на приговор Навальному постановочными акциями.

Фото и видео: "Протестный Петербург" / telegram-канал

Теги: алексей навальный, митинг
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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