На Невском проспекте начались первые задержания

Вечером во вторник, 2 февраля, после оглашения приговора оппозиционеру Алексею Навальному, на центральную улицу Петербурга начали выходить люди, сообщают telegram-каналы.
Около одиннадцати часов вечера начались первые задержания. Очевидцы делятся фотографиями и видео обстановки в городе: машины гудят, Дворцовая площадь перекрыта, по всему периметру Невского проспекта стоят ограждения.
Ранее мы писали, что Захарова назвала реакцию Запада на приговор Навальному постановочными акциями.
Фото и видео: "Протестный Петербург" / telegram-канал
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