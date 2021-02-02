Захарова назвала реакцию Запада на приговор Навальному постановочными акциями

На слушаниях по делу оппозиционера присутствовали более 15 сотрудников посольств разных стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвал реакцию Запада на приговор Алексею Навальному постановочными акциями. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия-24".

Сегодня, 2 февраля, Симоновский суд Москвы вынес приговор оппозиционеру по делу "Ив Роше". Условный срок на 3,5 года был заменен на реальный. На слушаниях по делу Навального присутствовали более 15 сотрудников посольств разных стран. После оглашения приговора многие страны выразили обеспокоенность решением властей.

Хочу сказать, как сегодня себя вели и западные дипломаты в отношении заседания суда, и то, что сейчас начинают строчить их внешнеполитические ведомства, нужно рассматривать не только сегодняшним днем. Это целая цепочка соответствующих акций. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова сообщила об участии шведского дипломата в незаконной акции в России.

Видео: YouTube / Россия 24