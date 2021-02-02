На Манежной площади в Москве начались задержания

Несколько молодых людей были задержаны полицией.

В центре Москвы начались задержания. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, несколько молодых людей были задержаны полицией на Манежной площади. Ранее в социальных сетях появились призывы выйти на несанкционированный митинг после решения суда по делу Алексея Навального. Сейчас Манежная площадь по периметру оцеплена полицией.

Напомним, что сегодня, 2 февраля, Симоновский суд Москвы вынес приговор Навальному по делу "Ив Роше". Условный срок на 3,5 года был заменен на реальный. До вступления приговора в законную силу Навальному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее МИД Германии потребовал освободить Навального.

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