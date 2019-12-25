МИД Германии потребовал освободить Навального

Глава МИД Германии Хайко Маас потребовал освободить Алексея Навального. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
Маас назвал приговор против оппозиционера жестким ударом по охраняемым законом правам и принципу правового государства в России.
Европейский суд по правам человека еще в 2017 году раскритиковал этот процесс как произвольный. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден.
Хайко Маас, глава МИД Германии
Отметим, что решение суда по Навальному еще не вступило в силу. У сторон есть десять дней на его обжалование.
Ранее мы сообщили, что Мосгорсуд заменил Навальному условный срок на реальный.
Фото: Pixabay.com
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