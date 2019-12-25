МИД Германии потребовал освободить Навального

Приговор против оппозиционера назвали жестким ударом по охраняемым законом правам и принципу правового государства.

Глава МИД Германии Хайко Маас потребовал освободить Алексея Навального. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Маас назвал приговор против оппозиционера жестким ударом по охраняемым законом правам и принципу правового государства в России.

Европейский суд по правам человека еще в 2017 году раскритиковал этот процесс как произвольный. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден. Хайко Маас, глава МИД Германии

Отметим, что решение суда по Навальному еще не вступило в силу. У сторон есть десять дней на его обжалование.

Ранее мы сообщили, что Мосгорсуд заменил Навальному условный срок на реальный.

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