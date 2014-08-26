Мосгорсуд заменил Навальному условный срок на реальный

До вступления приговора в законную силу ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Симоновский суд Москвы вынес приговор оппозиционеру Алексею Навальному по делу "Ив Роше".

В ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН условный срок на 3,5 года был заменен на реальный. До вступления приговора в законную силу Навальному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Оппозиционер должен будет отбыть в колонии общего режима три с половиной года лишения свободы за вычетом срока, проведенного под домашним арестом - около 10 месяцев.

Видео: YouTube / RTVI Новости