Мосгорсуд отказал Тимуру Иванову в жалобе на отказ по отправке на СВО

Иск Иванов подал к Минобороны России и военному комиссариату Москвы.

Московский городской суд признал законным отказ в иске экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова, в котором он просил отправить в зону проведения спецоперации. Об этом сообщили "Известия".

Адвокат Иванова, Денис Балуев, уточнил, что его подзащитному не поступало официального отказа от Минобороны России, когда он находился в следственном изоляторе. По словам Балуева, в отказе не указали основания, почему Иванов не может отправиться на военную службу по контракту.

Кроме того, присутствовавшая на заседании представитель Минобороны РФ указала, что ведомство может рассмотреть в качестве кандидата на прохождение воинской службы лицо с судимостью, однако это не означает, что его могут отобрать. Таким образом, как отметила собеседница издания, Иванов и его защитник применяют ошибочное толкование норм материального права.

Экс-замминистра обороны РФ дважды пытался попасть на СВО. Первый раз Иванову отказали, указав, что для него нет подходящей должности.

Правоохранители задержали Тимура Иванова в конце апреля 2024 года по подозрению в получении крупной взятки. Суд приговорил его к 13 годам заключения и штрафу в 100 млн рублей.

Фото: Piter.tv