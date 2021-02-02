Центральные станции метро Петербурга перекрыли на вход и выход

Продолжаются задержания митингующих.

Около половины двенадцатого вечера во вторник, 2 февраля, в Петербурге перекрыли на вход и выход станции метро "Гостиный двор", "Невский проспект", "Площадь Восстания" и "Маяковскую", сообщил telegram-канал "Протестный Петербург".

Сотрудники правоохранительных органов продолжают задерживать петербуржцев. Задержания происходят даже во дворах. Судя по видеозаписям и фото, которыми делятся очевидцы, на улицы города вышли сотни людей.

Ранее мы писали, что на Невском проспекте начались первые задержания.

Фото и видео: "Фонтанка"; telegram-канал "Протестный Петербург".