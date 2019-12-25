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Рэпера Оксимирона отпустили после задержания на протестной акции в Петербурге
Сегодня, 15:59
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Рэпера Оксимирона отпустили после задержания на протестной акции в Петербурге

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Мирона Федорова отвезли в 36-й отдел.

Рэпера Оксимирона отпустили из отделения полиции. Об этом сообщил депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский в своем Telegram-канале.

Исполнителя задержали сегодня, 31 января, практически в самом начале несанкционированной протестной акции. Митинг выпал на день рождения Оксимирона, ему исполнилось 36 лет.

Сначала его везли в отделение №19, однако позже пересадили в другой автобус и повезли в отделение №36. В общей сложности от пробыл в отделении около 3 часов. По словам Вишневского, сейчас в отделении находится еще 20 человек. 

Фото: Instagram / Оксимирон 

 

Теги: задержание, оксимирон, протестная акция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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