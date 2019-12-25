Рэпера Оксимирона задержали на протестной акции в Петербурге в день его рождения

Рэпера Oxxxymiron задержали на несогласованной протестной акции в Петербурге 31-го января. Об этом он сообщил телеканалу "Дождь".
По словам исполнителя, его везут в отдел полиции №19, он расположен в Выборгском районе. Рэпер решил принять участие в митинге в день своего рождения. Сегодня Мирону Федорову исполнилось 36 лет.
Напомним, протестная акция началась сегодня на Пионерской площади. Затем колонна пошла по Загородному проспекту, Московскому проспекту в сторону Сенной площади.
Фото: @norimyxxxo / Instagram
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