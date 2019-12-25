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Рэпера Оксимирона задержали на протестной акции в Петербурге в день его рождения
Сегодня, 13:21
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nadezhda_sib

Рэпера Оксимирона задержали на протестной акции в Петербурге в день его рождения

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Сегодня рэперу исполнилось 36 лет.

Рэпера Oxxxymiron задержали на несогласованной протестной акции в Петербурге 31-го января. Об этом он сообщил телеканалу "Дождь".

По словам исполнителя, его везут в отдел полиции №19, он расположен в Выборгском районе. Рэпер решил принять участие в митинге в день своего рождения. Сегодня Мирону Федорову исполнилось 36 лет.

Напомним, протестная акция началась сегодня на Пионерской площади. Затем колонна пошла по Загородному проспекту, Московскому проспекту в сторону Сенной площади. 

Фото: @norimyxxxo / Instagram

Теги: задержание, оксимирон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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