Рэпера Оксимирона задержали на протестной акции в Петербурге в день его рождения

Сегодня рэперу исполнилось 36 лет.

Рэпера Oxxxymiron задержали на несогласованной протестной акции в Петербурге 31-го января. Об этом он сообщил телеканалу "Дождь".

По словам исполнителя, его везут в отдел полиции №19, он расположен в Выборгском районе. Рэпер решил принять участие в митинге в день своего рождения. Сегодня Мирону Федорову исполнилось 36 лет.

Напомним, протестная акция началась сегодня на Пионерской площади. Затем колонна пошла по Загородному проспекту, Московскому проспекту в сторону Сенной площади.

Фото: @norimyxxxo / Instagram