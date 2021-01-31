Видео: колонна протестующих движется по Петербургу

Участники несанкционированной протестной акции, которая начиналась на Пионерской площади, выдвинулись единой колонной в сторону Сенной площади.

В эти минуты колонна из нескольких тысяч человек, принимающих участие в несанкционированном протестном шествии, движется от Пионерской площади в сторону Сенной площади. Оператор Piter.TV ведет прямой эфир из толпы протестующих. Мы публикуем первые кадры протестного шествия по Загородному проспекту. На нем можно увидеть толпу, которая расположилась на четной и нечетной сторонах улицы. Шествие не затрагивает проезжую часть, однако проезжающие мимо водители поддерживают собравшихся звуковыми сигналами. Из отдельных автомобилей раздаются песни "Аквадискотека" Александра Гудкова и "Перемен" Виктора Цоя.

В толпе видны флаги отдельных политических партий. Среди них партия "Яблоко", Либертарианская партия, Команда Навального. Заметны отдельные плакаты и транспоранты. Среди популярных слоганов: "Россия будет свободной", "Отпускай". Стоит отметить, что в большинстве случаев участники колонны соблюдают правила дорожного движения, в частности, останавливаются на светофорах. Однако наш корреспондент зафиксировал несколько случаев "пробежек" по проезжей части. Однако к аварийным ситуациям эти происшествия не приводили.

Видео: Piter.TV