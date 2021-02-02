В день оглашения приговора Навальному на Дворцовой заметили ОМОН

Как сообщил корреспондент Piter.TV, Дворцовую площадь перекрыли снегоуборочной техникой.

Вечером во вторник, в день оглашения приговора политику Алексею Навальному, на Дворцовой площади в Петербурге заметили роту ОМОНа, ограждения и снегоуборочную технику.

По словам фотокорреспондента "Фонтанки", около шести часов вечера рота начала двигаться в сторону Невского проспекта – по всему периметру стояли группы сотрудников правоохранительных органов в касках и со щитами. ОМОН заметили еще с утра, в течение дня к центру города приезжало все больше машин с символикой полиции, автозаков и пустых автобусов.

Как уточнил корреспондент Piter.TV, Дворцовую площадь перекрыли снегоуборочной техникой, обычным машинам практически не проехать.

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