На стройке виадука в Петербурге нашли самодельное взрывное устройство

Опасную находку обезвредили.

Накануне, 28 июня, на Октябрьской набережной у дома 38 строители обнаружили подозрительный предмет, прикреплённый к забору стройплощадки виадука Дальневосточного проспекта. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", неизвестные примотали изолентой пластиковую бутылку объёмом 1,5 литра с неизвестной жидкостью, гвоздями и батарейкой "Крона".

На место оперативно прибыли взрывотехники ОМОН "Бастион", которые обезвредили опасную находку. По данным правоохранительных органов, устройство было оснащено дополнительным неустановленным компонентом. Изъятое вещество направлено на экспертизу для установления его состава и степени опасности.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего и ищут лиц, причастных к изготовлению и размещению устройства.

Ранее Piter.TV сообщал, что неизвестный стрелял по окнам жилых домов на Окуловской улице.

Фото: Piter.TV